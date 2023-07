El récord histórico de las remesas en México tiene sus pros y contras, pues éstas no se distribuyen de manera uniforme y no ayudan a disminuir los niveles de pobreza de la población, señala el investigador del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara, Antonio Ruiz Porras.

“Si nosotros creemos que van a equilibrar o a generar equidad y mejoras en la distribución del ingreso, la verdad es que nuestros datos no nos dicen eso. Las remesas no se distribuyen uniformemente y al no distribuirse uniformemente no ayudan a reducir los desequilibrios al interior del Estado, más bien pareciera que los están acentuando”.

Agrega que las remesas han disminuido de manera drástica en algunas poblaciones de Jalisco. (Por Claudia Manuela Pérez)