Hasta el momento han sido sancionados más de nueve mil vehículos por no tener la verificación que es obligatoria en Jalisco a partir de este año, y de éstos mil 97 son transporte público, informa la Secretaría del Medio Ambiente.

En este mes de julio debieron debieron ya verificar su automotor los propietarios con vehículos con placas terminación 1, 2, 3, 4 y 5.

La Secretaría del Medio Ambiente informa que en el módulo itinerante de supervisión de la verificación se han inspeccionado casi 20 mil automotores y de estos el 53 por ciento no contaba con su trámite, que es importante para no contaminar.

Recuerda que la sanción por no contar con la verificación vehicular asciende a dos mil 074 pesos y realizar el trámite en tiempo y forma tiene un costo de 500 pesos. (Por Claudia Manuela Pérez)