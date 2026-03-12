El gobierno de Zapopan entregó las obras de rehabilitación de la primaria Primaria Vicente Guerrero, ubicada en la colonia Miramar, como parte del programa “Escuela con Estrella”.

Durante el evento, María Gómez Rueda, en representación del alcalde Juan José Frangie, destacó que el objetivo es garantizar espacios educativos dignos.

Las obras, con inversión de 6.2 millones de pesos, incluyeron la construcción de un domo de mil 800 metros cuadrados, una cancha de usos múltiples, rampas de accesibilidad y señalización exterior, beneficiando a unos 400 alumnos.

Con esta intervención, el municipio suma 123 escuelas rehabilitadas y busca alcanzar 200 planteles mejorados al finalizar la actual administración.