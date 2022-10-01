El Ayuntamiento de Guadalajara inició la renovación del camellón central de avenida Chapultepec, entre Juan Manuel y Morelos, como parte del proyecto que complementa la rehabilitación de la Plaza de la República, sobre avenida México.

La Dirección de Obras Públicas explica que la intervención atiende el deterioro en superficies, mobiliario urbano y jardineras.

Los trabajos concluirán en la segunda quincena de marzo; no habrá cierres ni restricciones viales.