Fueron revelados de manera anticipada los precios y el mapa de localidades para los conciertos de la agrupación BTS que se realizarán en mayo próximo en el Estadio GNP de la Ciudad de México.

Los boletos tendrán un costo entre mil 767 y los 17 mil 782 pesos, según la zona.

Los organizadores precisaron que todos los precios ya contemplan los cargos de la boletera correspondientes, aunque se debe sumar un pago adicional de 50 pesos por concepto de procesamiento de orden al momento de finalizar la compra.

Además, la empresa aseguró que estos valores permanecerán fijos durante todas las etapas de venta.

La preventa de boletos para los conciertos de BTS iniciará este viernes, exclusiva para los llamados miembros Army mientras que la venta general iniciará el sábado 24. (Por Katia Plascencia Muciño)