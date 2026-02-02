La salida de Adán Augusto López como coordinador de Morena en el Senado es una decisión personal, asegura la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Le informó a la secretaria de Gobernación hace unos días y sabíamos, pues que se iba a integrar al trabajo territorial de Morena. Entonces, le informó a la secretaria de Gobernación y tomaron la decisión, entiendo que ayer. —¿Considera que está es una buena decisión del senador? Digamos, ¿hace más falta en Morena que como operador? Esa es una decisión de él y pues siempre va a ayudar”.

Él decidió aceptar la invitación del partido, añade la mandataria, y aclara que no ha considerado ofrecerle ocupar alguna representación de México en el exterior. (Por Arturo García Caudillo)