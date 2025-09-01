A una semana del ataque armado en un campo de futbol de Salamanca, Guanajuato, donde murieron 11 personas y 12 resultaron heridas, solo un hombre, de 48 años, permanece hospitalizado.

Autoridades de Salud estatal indican que el estado del herido es grave pero estable y fuera de peligro.

Por otro lado, esta semana, un juez definirá la situación legal de tres personas detenidas por su presunta relación con el multihomicidio.

En tanto, continúan patrullajes de la Guardia Nacional y corporaciones estatales en la región Laja-Bajío, mientras avanzan las investigaciones.