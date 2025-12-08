Verónica Hernández dejó este lunes la titularidad de la Fiscalía General de Veracruz, cargo para el que había sido designada en 2020 por un periodo de hasta nueve años.

Su salida fue aprobada por el Congreso local y ocurre luego de la reciente reforma constitucional que otorga a la gobernadora Rocío Nahle la facultad de nombrar y remover al fiscal.

La abogada es considerada figura cercana al exgobernador Cuitláhuac García.

De su nombramiento original sólo cumplió cinco años.