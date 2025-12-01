El senador de Morena por Jalisco, Carlos Lomelí, expresó su respaldo a la aprobación de la reforma a la Ley de Aguas, avalada la semana pasada por el Congreso de la Unión.

Señaló que la modificación busca asegurar que el agua sea considerada un bien de la nación y evitar su uso con fines políticos o de especulación privada.

“Este respaldo refleja el compromiso de poner al centro un principio fundamental: el agua es un bien de la nación, un derecho humano; no un botín político, ni un recurso para la especulación privada. La presidenta lo expresó con claridad en su mensaje en el Zócalo cuando señaló que esta reforma recupera el agua como recurso natural de la nación y nos permite que no permanezca el acaparamiento para beneficio de unos cuantos”.

Lomelí también celebró la ratificación de Ernestina Godoy como fiscal de la República y sostuvo que su llegada fortalecerá las instituciones del Estado. (Por Marck Hernández)