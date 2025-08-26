Autoridades de Sonora trabajan en la recaptura de un reo que se fugó del penal de Hermosillo, cuyos detalles de la huida son aún desconocidos.

De manera extraoficial se informa que fue durante el pase de lista del lunes cuando detectaron la ausencia del recluso, de quien hasta el momento no se ha dado a conocer su identidad.

Se trata de la segunda fuga que registra este año en dicho centro penitenciario, toda vez que el pasado 6 mayo se informó sobre la evasión de un reo apodado El Ponchis.