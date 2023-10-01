Al rendir su último informe que pone fin a una etapa del Poder Judicial, la primera mujer presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, afirmó que pese al asedio, las calumnias, la desinformación y a la agresión el máximo tribunal del país sostuvo con firmeza los pilares de la Constitución.

En una desangelada sesión solemne, en la que no estuvieron presentes tres de los ministros, Piña dejó en claro que no respondieron con estridencias, sino con sentencias y nunca apelaron a la confrontación sino a la razón, al diálogo y al derecho.