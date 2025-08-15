Los retiros por desempleo de las Afore alcanzaron un máximo histórico de 21 mil 087 millones de pesos entre enero y julio de 2025, un aumento de 17.6 por ciento respecto al mismo lapso de 2024, informa la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

La Consar detalla que sólo en julio se registraron 3 mil 582 millones de pesos por este concepto, la cifra mensual más alta desde que hay registro.

El repunte ocurre por la debilidad laboral y fraudes cometidos por falsos gestores que cobran comisiones ilegales a los trabajadores a cambio de realizar un trámite que es gratuito.