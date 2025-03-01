Un operativo federal en San Blas, Nayarit, permitió ubicar y desmantelar un laboratorio clandestino donde se producía metanfetamina.

En el poblado de Boca del Asadero, elementos federales aseguraron 12 mil 850 kilos de metanfetamina, junto con químicos usados para su elaboración.

También se incautó maquinaria industrial, reactores, condensadores, mezcladoras y centrifugadoras.

El golpe representa una pérdida de más de 3 mil 481 millones de pesos para la delincuencia organizada.