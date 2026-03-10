En lo que va del sexenio han sido detenidos más de 46 mil presuntos delincuentes, así lo informa el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

“Del primero de octubre del 2024 al 28 de febrero de 2026, se han obtenido los siguientes resultados: Se han detenido 46 mil 400 personas por delitos de alto impacto, se han asegurado 24 mil armas de fuego, asegurado 346 toneladas de droga; y el ejército y la Marina han desmantelado dos mil 318 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la producción de metanfetaminas, que se traduce en millones de dosis que no llegarán a las calles”.

Gracias a estas acciones se ha tenido una importante reducción de la violencia y en la comisión de delitos de alto impacto, particularmente en los homicidios dolosos, dado que el promedio diario de asesinatos en México ha significado 38 homicidios menos al día. (Por Arturo García Caudillo)