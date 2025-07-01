A la fecha se reportan más de 4 mil 300 casos de contagio y 17 fallecimientos por sarampión en el país, así lo informa el secretario de Salud, David Kershenobich.

“En este momento tenemos cuatro mil 353 casos confirmados de sarampión, ha habido 17 fallecimientos y sin embargo, si se fijan en la diapositiva, más del 95 por ciento de los casos están concentrados en el estado de Chihuahua. Hemos establecido cercos tratando de que no se disemine y tratar. La única manera de poderlo controlar tiene que ver con vacunación”.

Explica que en lo que va del año se han aplicado casi seis millones de dosis.

Sin embargo, hace falta que todos estemos inoculados y por ello invitó a los ciudadanos a acudir a su centro de salud más cercano y vacunarse, recordando que las vacunas son gratuitas. (Por Arturo García Caudillo)