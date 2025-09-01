Alberto Domínguez Borrás fue un destacado marimbista y compositor mexicano. Comenzó su carrera en el grupo Los Hermanos Domínguez y alcanzó fama internacional en 1939 con sus emblemáticas composiciones “Frenesí” y “Perfidia”, que se convirtieron en estándares del bolero y del jazz latino, versionadas por artistas como Glenn Miller, Xavier Cugat y Nat King Cole.

En 1945 fue uno de los fundadores de la Sociedad de Autores y Compositores de México.

Alberto Domínguez falleció el 2 de septiembre de 1975 en la Ciudad de México.