En Jalisco hay actualmente 18 personas hospitalizadas por sarampión, de las cuales tres son adultos y el resto menores de 15 años, informó el secretario de Salud estatal, Héctor Raúl Pérez Gómez.

El funcionario detalló que una paciente se encuentra en estado grave, quien presenta neumonía como complicación de la enfermedad y permanece intubada.

“Actualmente tenemos 18 personas: tres adultos y el resto son menores de 15 años de edad. De todos los pacientes, uno de ellos sí se encuentra en una condición de gravedad; se trata de una niña hospitalizada en el Hospital Civil de Guadalajara con una neumonía como parte de las complicaciones del sarampión; se encuentra en intubación”.

Añadió que hasta el momento se mantiene en cinco el número de defunciones por sarampión, sin casos en estudio.

Pérez Gómez indicó que el brote se considera bajo control, ya que cumple seis semanas a la baja en contagios; sin embargo, precisó que para declararlo cerrado deberán transcurrir al menos tres meses sin nuevos casos.