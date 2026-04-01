Continúa la limpieza y las investigaciones físicas y químicas de la presa Las Pintas en el municipio de Tlaquepaque.

Este viernes se informó que el SIAPA, la Comisión Estatal del Agua y el Ayuntamiento pedirán un estudio de batimetría para conocer la cantidad de azolve en el cuerpo de agua y por ende la capacidad perdida para la captación de agua, detalló la alcaldesa Laura Imelda Pérez.

“Va a permitir conocer la cantidad de azolve que hoy está reduciendo la capacidad hídrica de este vaso y entonces con ese resultado poder trazar la ruta para el desasolve y el momento pertinente para que todo eso se remueve, puesto que ya hay una contaminación por tanto años que no se hizo una limpieza en este cuerpo de agua, eso es bien importante, muchos años, diez o más años que no se hacía la limpieza en este cuerpo de agua. Hoy lo vemos prácticamente sin lirio”.

La alcaldesa de Tlaquepaque señaló que los trabajos hechos hasta el momento en la presa Las Pintas no han sido suficientes. (Por Gustavo Cárdenas)