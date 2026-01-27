El operativo invernal realizado del 10 de diciembre al 11 de enero pasados dejó 41 personas fallecidas y 426 lesionadas, confirma el titular de Bomberos Jalisco, Ignacio Aguilar, quien detalla que los servicios con mayor recurrencia fueron accidentes vehiculares.

“Los servicios con mayor recurrencia fueron accidentes vehiculares con con 233, incendios en pastizales 202, incendios estructurales que implican negocios casas o vehículos etcétera 37, y específicamente incendios en vehículos fueron 33”.

En el periodo se atendieron 617 servicios, de los cuales 233 fueron choques, 202 incendios en pastizales, 37 incendios estructurales y 33 de vehículos.

La región Ciénega concentró la mayor atención con 242 servicios, seguida de la región Centro con 160.

Además, 12 personas murieron por ahogamiento y dos por hipotermia en Guadalajara. (Por Edgar Flores Maciel)