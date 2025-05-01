Jalisco alcanzó 652 casos confirmados de sarampión en lo que va de 2026, lo que consolida a la entidad como el epicentro del brote en México, de acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud.

En las últimas horas, el estado sumó 31 nuevos contagios.

Con esta cifra, Jalisco se ubica a 11 casos de igualar el total registrado durante todo 2025 en apenas tres semanas del año en curso.

Las autoridades sanitarias mantienen el llamado a reforzar la vacunación y las medidas de prevención ante el avance del brote.