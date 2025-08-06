En lo que va de 2025 se han registrado 60 muertes por tos ferina, casi el doble que en todo 2024, cuando sumaron 32.

Según el informe de la semana epidemiológica 30, 59 de los fallecidos eran menores de un año y ninguno tenía antecedente de vacunación.

Puebla concentró el mayor número de decesos, seguida de Baja California Sur, Tamaulipas, Jalisco, Campeche y Chiapas.