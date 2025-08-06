Una explosión ocurrida este miércoles en una fábrica de lonas industriales en la Colonia La Aurora, de Guadalajara, dejó a dos personas con quemaduras en rostro y extremidades.

El incidente se originó por una fuga de gas en una máquina que trabaja con lonas de PVC.

Bomberos informaron que las llamas fueron controladas por el personal de la empresa y las víctimas fueron trasladadas por medios propios en estado regular.

Autoridades investigan si el negocio contaba con licencia y medidas de seguridad.