Campesinos de Guerrero, Guanajuato, Michoacán y Morelos se unieron al Paro Nacional Agropecuario para exigir al gobierno federal un aumento en los precios de garantía del maíz, frijol, sorgo y trigo.
En Guerrero, integrantes de la UNTA y del Sistema Producto Maíz cerraron el paso en las casetas de Palo Blanco y Paso Morelos, mientras en Morelos bloquearon la Autopista Siglo XXI con maquinaria agrícola.
En Michoacán y Guanajuato también se reportaron cierres y protestas.
Los manifestantes piden, además, un plan de estabilización del precio de la tortilla y acusan al gobierno de permitir la importación de maíz transgénico desde Estados Unidos.
Reportan bloqueos de agricultores en Guanajuato, Guerrero, Michoacán y Morelos
