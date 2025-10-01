Campesinos de Guerrero, Guanajuato, Michoacán y Morelos se unieron al Paro Nacional Agropecuario para exigir al gobierno federal un aumento en los precios de garantía del maíz, frijol, sorgo y trigo.

En Guerrero, integrantes de la UNTA y del Sistema Producto Maíz cerraron el paso en las casetas de Palo Blanco y Paso Morelos, mientras en Morelos bloquearon la Autopista Siglo XXI con maquinaria agrícola.

En Michoacán y Guanajuato también se reportaron cierres y protestas.

Los manifestantes piden, además, un plan de estabilización del precio de la tortilla y acusan al gobierno de permitir la importación de maíz transgénico desde Estados Unidos.