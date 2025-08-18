Ante las drásticas medidas migratorias de Estados Unidos, orquestadas por el presidente Donald Trump, los migrantes centroamericanos ven a México como un país seguro para vivir en espera de una oportunidad para seguir el sueño americano, es el análisis de Jeremy MacGillivray, jefe de Misión del Organismo Internacional de las Migraciones.

“Nuestros estudios nos indican es que la gran mayoría están buscando quedarse en México, integrarse en México, mientras ven qué pasa con Estados Unidos, con las posibilidades de migrar hacia el norte. Entonces, definitivamente no es que los migrantes se han ido, no han desaparecido, pero están cambiando cómo se están moviendo y qué están buscando hacer”.

Generación de ingresos y estadía segura, los motivantes de los migrantes que se quedan en México. (Por Gustavo Cárdenas)