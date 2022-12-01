Un juez federal dictó 11 años y un mes de prisión a Antonio “N”, “El Dedotes”, e Israel “N”, “El Yeye”, por su participación en el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva ocurrido el 15 de diciembre de 2022.

La Fiscalía General de la República acreditó los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y asociación delictuosa, durante una audiencia realizada en el Reclusorio Norte.

En paralelo, la Fiscalía General de la República imputó por asociación delictuosa a Armando “N”, “El Patrón”, señalado como autor intelectual del ataque.

El proceso continúa en etapa intermedia, con fecha límite del 27 de agosto para concluir la investigación complementaria.