El alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, informó que el operativo de seguridad en la Basílica de Guadalupe se mantendrá hasta el próximo domingo ante la llegada continua de peregrinos.

Detalló que este año se registró una asistencia histórica de 12 millones 800 mil personas.

En lo que va del operativo por las celebraciones guadalupanas, se han atendido seis mil 595 servicios médicos menores, se reportan 78 personas extraviadas, todas localizadas, y cuatro traslados hospitalarios.

Además, se fueron recolectadas mil 400 toneladas de basura y hubo 16 detenidos, uno de ellos por robo.