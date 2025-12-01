El futbolista mexicoamericano Brian Gutiérrez se convirtió este viernes en el primer refuerzo de Chivas para el Torneo Clausura 2026.

El juvenil de 22 años proviene del Chicago Fire de la MLS y llegó a la ciudad para hacer exámenes médicos y físicos, por lo cual horas después el Club Guadalajara hizo oficial la contratación.

En sus primeras palabras esto comentó tras haber firmado contrato: “Muchas gracias por recibirme. Estoy muy contento por lo que viene, es un sueño hecho realidad y arriba las Chivas”.

Brian es mediocampista, jugó 164 partidos con el Chicago, con 21 goles y 25 asistencias. (Por Martín Navarro Vásquez)