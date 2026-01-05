Vecinos del centro de Caracas reportaron la noche del lunes detonaciones en las inmediaciones del Palacio de Miraflores.

Testigos señalaron que varios drones no identificados sobrevolaron la zona, lo que provocó que las fuerzas de resguardo respondieran con ráfagas de disparos.

Hasta el momento no se han difundido detalles oficiales sobre los hechos.