Tremendo caos vehicular se registra este lunes y desde hace al menos dos horas en las inmediaciones del Centro Acuático del Parque Metropolitano en Zapopan, donde el gobernador Pablo Lemus abanderará a la Selección Jalisco que participará en la Olimpiada Nacional 2026.

Avenidas como Ecónomos, Guadalupe, Misión de San Lorenzo y Tchaicovsky lucen repletas de autos, mientras que la Policía Vial Estatal y los Guardianes Viales de Zapopan brillan por su ausencia.

Ante la falta de agentes, decenas de automovilistas se estacionan por donde pueden, sobre las banquetas y en doble fila, provocando que trayectos de apenas 300 metros tomen hasta 30 minutos.

Este atorón vial ocurre casi todos los días, o porque hay eventos o por los usuarios del centro acuático que quieren entrar con todo y auto. (Por Gustavo Cárdenas)