Ante los recientes incidentes en las refinerías de Dos Bocas y Deer Park, es urgente que los titulares de Pemex y la Secretaría de Energía comparezcan ante el Poder Legislativo, asegura la presidenta de los diputados, Kenia López Rabadán.

“Cuando una infraestructura estratégica acumula incidentes de esta naturaleza lo que está en juego no es solo su funcionamiento, es la capacidad del Estado para garantizar seguridad, eficiencia y responsabilidad en la gestión pública. No se trata de eventos aislados, se trata de señales que no pueden ignorarse. La Cámara de Diputados tiene una responsabilidad constitucional clara”.

Por ello, dijo confiar en que se construirá un consenso y tanto el partido en el Poder como la oposición llamarán a cuentas a ambos funcionarios. (Por Arturo García Caudillo)