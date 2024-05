Debido a que en la temporada de primavera y verano se incrementan la presencia de enjambres de abejas, autoridades solicitan a la población que no los atiendan ellos mismos, sino que den aviso a las autoridades. En un solo día Bomberos de Guadalajara reciben hasta 15 reportes diarios de enjambres de abejas.

Entre 50 y 60 por ciento de los enjambres atendidos son trasladados al Área Apícola de Parques y Jardines, donde se resguardan para luego donarlos a la Asociación de Productores Apícolas. Esta instalación opera desde 2021 y actualmente tiene 30 enjambres. En la voz el comandante Emilio García Rodríguez, director de Operaciones de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara:

“Nosotros lo que hacemos es acordonamos el área cuando tenemos un enjambre viajero y les damos las recomendaciones a las personas, a los ciudadanos de que no sean molestadas”.

Debido al uso de plaguicidas e insecticidas, la población de abejas se redujo drásticamente en los últimos años. De continuar la tendencia no se podría dar la polinización y se pondría en jaque la producción agroalimentaria a nivel mundial. (Por Héctor Escamilla Ramírez)