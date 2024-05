Que los mentores ganen al menos 20 mil pesos al mes, es la propuesta de la candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez, en el marco del Día del Maestro.

“Yo estoy planteando un salario base para los maestros, al menos de 20 mil pesos. Ese sería mi compromiso con ello, que los maestros ganen bien. Y obviamente, un tema de ascenso transparente, que no sean los sindicatos los que se quedan con las plazas. Fortalecer las normales rurales. Yo creo mucho en la educación pública, yo soy producto de la educación pública desde primaria, secundaria, preparatoria, universidad. Por tanto, va en ese sentido el anuncio”.

Consideró insuficiente el aumento de diez por ciento anunciado hoy por el presidente López Obrador, ya que, aseguró, se perdería con la inflación. Por otro lado, a cuatro días de la marcha convocada por la Marea Rosa, aprovechó para hacer un llamado al Ejecutivo Federal para que no quite la bandera monumental del zócalo, como ha hecho en ocasiones anteriores. (Por Arturo García Caudillo)