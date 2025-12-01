Una intensa tormenta de nieve ha provocado más de un centenar de muertes en Estados Unidos tras varios días de frío extremo.

Autoridades advierten que la tormenta costera podría intensificar nevadas de moderadas a fuertes en Carolina del Norte y Carolina del Sur, además de enviar aire ártico con temperaturas bajo cero hasta el sur de Florida, las más bajas desde 1989.

Autoridades enfrentan cuestionamientos sobre la respuesta ante la crisis, mientras continúan sin revelar identidades de las víctimas.