El cantautor panameño Rubén Blades informó en redes sociales que su colega Willie Colón habría sido hospitalizado de urgencia en Nueva York por un aparente problema respiratorio.

Blades señaló que conoció versiones en internet sobre la internación y expresó sus deseos de pronta recuperación, al tiempo que pidió oraciones por el músico.

Colón, de 75 años, es una figura emblemática de la salsa y referente de la música latina, reconocido por su trayectoria como trombonista, compositor y productor. (Por Pilar Gutiérrez)