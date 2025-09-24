Este miércoles se realiza el segundo día consecutivo de jornada de electoral para la elección de un nuevo Consejo General Universitario de la UdegG.

Este 24 de septiembre las urnas se abrieron a las 9:00 de la mañana en los planteles CUAltos, CUCiénega, CUCosta, CUSur, CULagos, CUNorte, CUValles, CUTlajomulco, así como prepas metropolitanas y en Ciudad Guzmán.

Hasta el momento, la Comisión permanente de la Universidad de Guadalajara reporta saldo blanco, donde miles de estudiantes, administrativos y profesores han marcado boletas para elegir a sus nuevos representantes. (Por Gustavo Cárdenas)