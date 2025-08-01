Al comparecer ante el Pleno de la Cámara de Diputados, el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, defendió el principal logro de la Cuarta Transformación, alegando que los gobiernos anteriores nunca lograron un avance como este.

“Los recursos elevados a elevar el ingreso de los hogares y reducir la pobreza ascendieron a más de un billón de pesos en 2025. Esta estrategia enfocada en fortalecer la solidez financiera de la población de menores recursos, ha demostrado ser la correcta. Muestra de ello es que la pobreza disminuyó en 13.4 millones de personas entre 2018 y 2024. Y el día de hoy la Cuarta Transformación ha logrado lo que ningún gobierno neoliberal alcanzó”.

En el marco de la Glosa del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Sheinbaum, aseguró que la economía mexicana está bien, está sólida, está sana y no sólo en el corto plazo, sino también en el largo, va a seguir mejorando. (Por Arturo García Caudillo)