Este fin de semana de celebración de Día de las Madres, el ayuntamiento de Guadalajara informó que el operativo de seguridad, donde participaron más de mil elementos de distintas dependencias en labores de seguridad, prevención y atención ciudadana, dio resultados, ya que se registró un saldo en blanco.

Durante los tres días que duró el dispositivo, se registró una afluencia de más de 92 mil visitantes a los panteones.

Del jueves 8 al domingo 10 de mayo, autoridades municipales mantuvieron supervisión permanente y coordinación operativa en los cinco camposantos del Municipio: Guadalajara, Mezquitán, Jardín, San Andrés y San Joaquín.