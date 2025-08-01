Colectivos como Madres Buscadoras y Guerreros Buscadores de Jalisco se reunieron este fin de semana en la Glorieta de las y los Desaparecidos para acompañarse en el Día de las Madres, una fecha que para ellas representa ausencia, incertidumbre y un dolor imposible de ocultar.

Durante la jornada, madres buscadoras compartieron sus testimonios y recordaron que, pese al cansancio y al sufrimiento, no pueden detenerse hasta encontrar a sus hijos.

Uno de los momentos más desgarradores ocurrió cuando una madre tomó la palabra para suplicarles a las demás personas que no se rindieran, ya que relató que después de 14 años por fin encontró a su hijo, aunque no de la manera en que soñó durante más de una década.