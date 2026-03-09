Completamente negra, terrosa y sucia, así sale el agua presuntamente potable de las tuberías de la colonia Oblatos en Guadalajara. Ismael Cortés, quien vive en el cruce de avenida Javier Mina y Manuel doblado expone los graves problemas que tienen por la pésima calidad del agua que reciben en toda la zona.

“Toda el agua de la llave está negra, negra, y de hecho no me había puesto poner atención, y el agua aparte de estar negra está como hedionda, agua de río, agua sucia cochina y pues está bien delicado porque uno no se da cuenta al momento de estarse lavando las manos, al momento de estar lavando los frijoles, la verdura o lo que sea, no hay higiene, todos los microbios, todos los virus, no sé qué tanto venga en esa agua negra”.

Según Ismael Cortés serían más de 150 viviendas y negocios con reporte de agua potable negra en la colonia Oblatos en Guadalajara. (Por Gustavo Cárdenas)