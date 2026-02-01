El peso mexicano cerró la jornada con ganancias frente al dólar, a pesar del contexto internacional marcado por el aumento de las tensiones en Medio Oriente y el alza en los precios del petróleo.

De acuerdo con datos del Banco de México, el tipo de cambio se ubicó en 17.67 unidades por billete verde, lo que representó una apreciación de 0.74 por ciento respecto al cierre previo.

Los mercados también reaccionaron a la publicación de datos de inflación en México, mientras persiste la incertidumbre por el conflicto que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán.