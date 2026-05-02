Dos jóvenes fueron asesinados durante la madrugada de este sábado tras una riña en la colonia Zalatitán, en Tonalá.

El hecho ocurrió alrededor de las 3:00 horas, cuando autoridades localizaron a dos hombres con heridas de bala.

Uno de ellos, de 26 años, murió en el lugar, mientras que el otro, un menor de 17, falleció más tarde tras ser trasladado en estado grave.

El agresor huyó sin ser identificado.

En un hecho distinto, un hombre fue asesinado a balazos en la colonia Santa Anita, en Tlaquepaque.