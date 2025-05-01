Un hombre falleció tras ser atropellado y posteriormente arrollado por varios vehículos al intentar cruzar la Calzada Lázaro Cárdenas, en Tlaquepaque, durante la madrugada de este sábado.

El hecho ocurrió alrededor de las 2:30 horas, a la altura de la colonia Revolución, donde el primer conductor involucrado se dio a la fuga.

Debido a la falta de visibilidad, otros automovilistas pasaron sobre el cuerpo sin percatarse.

Testigos señalaron dificultades para contactar a emergencias, por lo que solicitaron apoyo a policías viales que transitaban por la zona.