Durante el actual periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, se han registrado tres robos en escuelas de la Zona Metropolitana de Guadalajara, informó el secretario de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes.

“Bajó muchísimo, es algo que hemos tenido de manera consistente en cada periodo vacacional una incidencia menor; insisto, queremos llevarlo a cero, queremos que las escuelas se respeten, una sociedad que cuida sus escuelas está diciendo mucho de el valor que le da a la educación”.

Flores Miramontes indicó que, para esta temporada, se mantiene un equipo jurídico disponible las 24 horas para dar seguimiento a denuncias y sancionar a los responsables.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas por estos hechos, en los que el robo de cable ha sido la principal afectación. (Por Edgar Flores Maciel)