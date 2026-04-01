La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción obtuvo la vinculación a proceso de Jorge N., Juan N., Martha N. y Alondra N., servidores públicos de una corporación de seguridad municipal, por su presunta responsabilidad en abuso de autoridad y delitos cometidos en la administración de justicia.

Los hechos ocurrieron el 12 de enero de 2026, tras un choque entre dos vehículos en la zona hotelera sur de Puerto Vallarta, en el que ambos conductores resultaron lesionados y perdieron el conocimiento.

De acuerdo con la investigación, los elementos omitieron la detención de uno de los involucrados, no aplicaron pruebas de alcoholemia ni de detección de drogas, y tampoco recabaron testimonios, lo que presuntamente favoreció a una de las partes y comprometió el esclarecimiento del caso.

El juez determinó como medidas cautelares la suspensión del cargo por seis meses, la prohibición de acercarse a víctimas y testigos, así como la restricción para acudir a determinados lugares. (Por Edgar Flores Maciel)