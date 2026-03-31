Creyeron que era sarampión por la cantidad de ronchas, picazón y hasta fiebre, sin embargo eran las consecuencias de un caso grave de dermatitis provocado por las pésimas condiciones del agua que suministra el SIAPA.

Un caso registrado por una familia de la colonia Loma Bonita Ejidal de Tlaquepaque, así lo denuncia la señora Rosy Rubio para Notisistema, madre del joven enfermo por el agua.

“Tengo mi hijo, de 20 años, y es tanta la contaminación que le dio una dermatitis severa, en el cual se confundía con un sarampión. Entró por temperatura y luego, posteriormente, lo llevé al doctor y me decía que traía ningún problema respiratorio y ya ,posteriormente, en otra consulta médica, nos dijeron que era una dermatitis”.

El joven, de 20 años, diagnosticado con dermatitis severa, se recupera gracias a que dejó de bañarse con agua del SIAPA y ahora lo hace con agua de garrafón. (Por Gustavo Cárdenas)