En el marco de la revisión del T-MEC, el representante comercial de Estados

Unidos, Jamieson Greer, llevará a cabo una visita de trabajo a la Ciudad de México, así lo anunció el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

“El día lunes 20 tendremos tendremos la visita a México del titular de la Representación de Comercio de los Estados Unidos, el embajador Jamieson Greer. Como ustedes saben, la primera ronda de conversaciones con miras a la revisión del tratado se llevó a cabo en Washington en el mes de marzo, ahora corresponde que se haga esta ronda de conversaciones, que sería la segunda, en México. Él llega el domingo en la noche y se va el día martes en la mañana”.

Revisarán acciones para reducir la dependencia de América del Norte respecto de otras regiones, así como medidas para impulsar el empleo y proteger la industria en ambos países. Asimismo, se tratarán temas como reglas de origen,

cadenas de suministro, políticas comerciales y otros que interesan a México, como sector automotriz, acero y aluminio, sector farmacéutico, electrónica, dispositivos médicos, etcétera. (Por Arturo García Caudillo)