El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, advirtió que Irán enfrenta una “encrucijada histórica” y amenazó con nuevos ataques si no modifica su política, en medio del conflicto regional.

De forma paralela, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que sus fuerzas están listas para retomar operaciones militares si fracasan las negociaciones durante el alto al fuego vigente.

Ambos gobiernos mantienen presencia estratégica en la zona, incluido el estrecho de Ormuz.

Autoridades iraníes reportan más de 3 mil 300 muertos tras semanas de bombardeos, lo que refleja la gravedad del conflicto y la tensión ante una posible escalada.