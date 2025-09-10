Pese a la identidad cultural que tiene Guadalajara con su gastronomía, no se justifica que el pasado domingo gastara cerca de cuatro millones de pesos para celebrar el Día de la Torta Ahogada, asegura a través de un video difundido en redes sociales, la regidora de Morena, Mariana Fernández “El Ayuntamiento entregó 25 mil tortas ahogadas que nos costaron casi cuatro millones de pesos. Que te regalen una torta ahogada con un costo de 150 pesos en una ciudad que se encuentra ahogada por las inundaciones, no nos parece correcto. Es importante que alguien te diga la verdad, no te están regalando nada, están aprovechándose de su cargo para comprar a sobreprecio y hacer negocio”.
Mariana Fernández indica que le hacen creer a la gente que tiene un gobierno buena onda, pero si esto fuera cierto, atenderían problemas como los baches, las inundaciones y los servicios municipales. (Por Gricelda Torres Zambrano)
Reprocha Mariana Fernández millonario gasto en tortas ahogadas en GDL
Pese a la identidad cultural que tiene Guadalajara con su gastronomía, no se justifica que el pasado domingo gastara cerca de cuatro millones de pesos para celebrar el Día de la Torta Ahogada, asegura a través de un video difundido en redes sociales, la regidora de Morena, Mariana Fernández “El Ayuntamiento entregó 25 mil tortas ahogadas que nos costaron casi cuatro millones de pesos. Que te regalen una torta ahogada con un costo de 150 pesos en una ciudad que se encuentra ahogada por las inundaciones, no nos parece correcto. Es importante que alguien te diga la verdad, no te están regalando nada, están aprovechándose de su cargo para comprar a sobreprecio y hacer negocio”.