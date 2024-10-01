El alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, le pregunta al Gobierno del Estado dónde están los 800 millones de pesos que el congreso etiquetó para concluir el tramo de seis estaciones de Mi macroperiférico, porque hasta estos momentos no se ha construido ni un centímetro.

“Estamos ya a mediados de septiembre, no se ha hecho un centímetro. Hoy nos comenta el gobernador que ahora sí se va a hacer el siguiente año, que en un año debe estar terminado, pero son de las cosas que dices, bueno, entiendo, no se pudo este año pero se etiquetó el dinero, pero dónde está el dinero. En dónde se está gastando ese dinero”.

Sergio Chávez espera que ese recurso no haya sido canalizado a gasto corriente o a las obras del mundial, algunas de las cuales califica como innecesarias, como el remozamiento de la Plaza de la Liberación y La Glorieta Minerva. (Por Gricelda Torres Zambrano)