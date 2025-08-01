El oriente está desatendido, por lo que no estoy de acuerdo con la millonaria inversión para obras de relumbrón por el Mundial de Fútbol, sentencia el alcalde de Tonalá, Sergio Chávez.

“Repito, yo sé que traen el tema de lo de la carretera a Chapala, le hace falta a la ciudad, pero yo no estoy de acuerdo en temas como volverle a meter millones de pesos a la Plaza Liberación, a otras obras de relumbrón en torno al mundial. Esta ciudad y lo dijo hace algunas semanas el Cardenal Robles, no puede hacer la infraestructura a partir de un mundial que van a ser cuatro partidos y que no es como para decir va a ser el parteaguas. Yo lo lamento, la zona oriente no está atendida como siempre, de parte del Ejecutivo”.

El alcalde de Tonalá lamenta que no hubiera respuesta por parte del ejecutivo al paquete de obras que le presentó para su municipio por 372 millones de pesos. (Por Gricelda Torres Zambrano)